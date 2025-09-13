Homem se desespera em UPA de Nilópolis após médica se recusar a atender esposa grávida

Um homem viveu momentos de desespero após a esposa grávida ter o atendimento negado na UPA de Nilópolis, no Rio de Janeiro. O incidente, que foi amplamente divulgado nas redes sociais neste sábado (13/09), foi registrado em um vídeo em que a gestante aparece em uma cadeira de rodas, enquanto o marido implora por ajuda e acusa uma médica de recusar o atendimento.

“Minha esposa está perdendo o nosso filho! Pelo amor de Deus!”, grita o homem, visivelmente emocionado e angustiado. Durante a gravação, ele também apela para os profissionais presentes: “Vocês são mães, vocês são pais! Como isso pode acontecer?”.

Horas depois, o marido, ainda revoltado, anunciou a perda do bebê, o que gerou mais indignação nas redes sociais. A repercussão se deu com diversas críticas à postura da unidade de saúde e à negligência no atendimento.

Até o momento, a UPA de Nilópolis e a Secretaria Municipal de Saúde não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.