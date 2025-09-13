Capa Jornal Amazônia
Homem se desespera em UPA de Nilópolis após médica se recusar a atender esposa grávida

Situação gerou tensão na unidade e, segundo relato do marido, gestante acabou perdendo bebê.

Jéssica Nascimento
Momento em que mulher grávida chega ao hospital na cadeira de rodas. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem viveu momentos de desespero após a esposa grávida ter o atendimento negado na UPA de Nilópolis, no Rio de Janeiro. O incidente, que foi amplamente divulgado nas redes sociais neste sábado (13/09), foi registrado em um vídeo em que a gestante aparece em uma cadeira de rodas, enquanto o marido implora por ajuda e acusa uma médica de recusar o atendimento.

“Minha esposa está perdendo o nosso filho! Pelo amor de Deus!”, grita o homem, visivelmente emocionado e angustiado. Durante a gravação, ele também apela para os profissionais presentes: “Vocês são mães, vocês são pais! Como isso pode acontecer?”.

Horas depois, o marido, ainda revoltado, anunciou a perda do bebê, o que gerou mais indignação nas redes sociais. A repercussão se deu com diversas críticas à postura da unidade de saúde e à negligência no atendimento.

Até o momento, a UPA de Nilópolis e a Secretaria Municipal de Saúde não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido

 

