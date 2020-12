Homem rifa o próprio carro para construir um quarto para o filho; vencedor devolveu o prêmio

Um homem rifou o próprio carro, um VW Gol, ano 93, na esperança de juntar dinheiro e poder reformar o quarto de seus filhos. A surpresa de Cláudio dos Santos Lamounier, o Cacau, morador do município de Guaxupé, no Sul de Minas, ocorreu quando ele foi entregar o prêmio e o ganhador teve a atitude nobre de devolver o carro.

“Eu não preciso, eu tenho uma casa boa, é só eu e minha esposa, tenho dois carros na garagem… esse presente é seu, faça um bom uso dele”, reproduz Cacau sobre a fala do vencedor da rifa. “Eu não tive mais o que falar com ele, chorei muito. A emoção tomou conta do coração e eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e depois muito a família dele. Que Deus abençoe muito a família, que dê tudo em dobro o que ele faz de bem”, completou Cláudio, que diz acreditar no bom coração do ganhador.

A atitude que levou o entregador de água a rifar o próprio automóvel foi pensar em dar um maior conforto aos filhos, de dez anos e oito meses de idade. Cacau explica que a família dividia um quarto, mas conforme o filho mais velho ia crescendo, o local começou a ficar apertado para os quatro. “Nessa eu tive um pensamento de rifar o carro, fiz a rifa do carro e fui vendendo”, explicou.

Quase todas as rifas do sorteio tinham sido vendidas quando muitas pessoas devolveram os números e, mesmo com as dificuldades, Cláudio quis dar continuidade no que havia se comprometido. “O povo se arrependeu, mas eu não podia arrepender do que eu tinha feito. Entreguei na mão de Deus o sorteio. Ele sabe o que faz”.

“Fui, entreguei [água] e perguntei se ele [o cliente] podia comprar a rifa pra me ajudar, aí ele comprou”. O nome do ganhador saiu no sorteio e, no último domingo (20), Cacau foi entregar o prêmio à família. Quando ele entregou o documento para o vencedor, a surpresa: o rapaz não quis aceitar e devolveu o prêmio.

Cláudio conta que ainda falta o piso e colocar um pouco de reboque no quarto do seu filho, mas que trabalha muito e acredita que ainda conseguirá finalizar o cômodo para a criança.