Homem reconhece, discute e mata testemunha que o denunciou por roubo anos atrás

Um homem, de identidade não revelada, foi assassinado no Distrito Federal após ser reconhecido por um criminoso que ele havia denunciado anos antes pelo crime de roubo.

A vítima foi reconhecida enquanto andava à noite em uma rua de Brazlândia (DF). O crime é tratado como uma possível execução, motivada pela tentativa de silenciar uma testemunha.

O crime ocorreu no domingo (29) e os policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia identificaram o autor do crime como Kauã Giovani Monte de Souza, de 32 anos. Ele está foragido.

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Imagens de câmeras de segurança de uma residência no Distrito Federal flagraram o momento em que Kauã, que havia sido denunciado por roubo, iniciou uma discussão com a vítima. Ao tentar fugir, a vítima foi perseguida pelo agressor e, durante a corrida, foi alcançada e fatalmente esfaqueada.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Civil, o homem havia sido vítima de um roubo em 2015 e, no ano seguinte, reconheceu o criminoso durante uma audiência judicial.

A investigação apontou que o autor do roubo encontrou a vítima em via pública. Eles iniciaram uma discussão e durante a briga, o assaltante chamou a vítima de “X-9” por tê-lo denunciado. O caso está sendo investigado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)