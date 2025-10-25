Rua em Pinheiros tem assalto à mão armada e vítima golpeada por criminoso na mesma semana

A Rua Lisboa, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, registrou pelo menos dois crimes nesta semana. A via fica localizada a cerca de 500 metros da Rua Joaquim Antunes, no mesmo bairro, que enfrenta uma onda de assaltos nos últimos meses.

Conforme a denúncia de uma moradora, um dos crimes aconteceu na altura do número 508 da via, por volta das 20h40 da última terça-feira, 21.

Imagens gravadas por câmeras de monitoramento obtidas pelo Estadão mostram que um homem em uma motocicleta estaciona o veículo atrás de um carro branco e aguarda por alguns instantes. Uma mulher de blusa branca que anda pela calçada é abordada pelo suspeito.

Pelas imagens, o homem aparenta estar armado e, depois da abordagem, eles entram em luta corporal e ele passa a agredir a mulher. Ele desfere pelos menos dois golpes na cabeça da vítima.

De acordo com a moradora, a mulher levou coronhadas e foi vítima de um assalto, mas ela não soube informar o conteúdo do que foi levado. De acordo com as imagens, a mulher se desvencilha do criminoso e corre em direção à rua. O suspeito foge na sequência.

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), que não identificou uma ocorrência relacionada ao que foi flagrado pelas câmeras.

Em um segundo caso, a vítima retornava da academia quando foi abordada por dois criminosos armados. Eles anunciaram o assalto e levaram o celular e o relógio de pulso da vítima. A dupla de suspeitos também fugiu na sequência. A SSP-SP informa que esse caso foi registrado como roubou no 78º Distrito Policial (Jardins).

A Rua Lisboa fica a cerca de 500 metros da Rua Joaquim Antunes, também em Pinheiros, que vem chamando atenção pela constância de crimes neste ano. Foram pelo menos oito ocorrências de assaltos em três meses - todos à mão armada.

Como mostrou o Estadão, um homem foi baleado na perna na rua no início de outubro. Em janeiro, um jovem morreu baleado após assalto na via. Nesta semana, um rapaz teve o celular roubado e precisou ensinar o ladrão a desbloquear o aparelho.

Todas as ocorrências tiveram o uso de motocicletas por parte dos criminosos. Suspeita-se que a presença de uma grande árvore na rua facilite a ação dos bandidos.

Moradores chegaram a espalhar cartazes de aviso informando que a região é uma área de risco em relação à segurança pública. "Perigo, você está em Pinheiros (o bairro mais perigoso de São Paulo). Área com alto índice de assaltos à mão armada", informa um cartaz colado em um poste.

A SSP-SP diz que os roubos diminuíram em 6% na área de abrangência da 3ª Delegacia Seccional - que responde pelas ocorrências daquela região - entre janeiro e agosto deste ano, ante o mesmo período de 2024.