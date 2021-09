Homem que pedia emprego no semáforo recebe propostas de entrevista

O bacharel de direito Rogério de Souza Estrada, de 51 anos, viralizou nas redes sociais após ser fotografado segurando um cartaz pedindo emprego, em uma avenida de Praia Grande, São Paulo. Em menos de 24 horas, a publicação ganhou mais de 7 mil compartilhamentos e ligações de proprostas de entrevistas. As informações são do G1 Nacional.

Em entrevista, o morador de São Vicente, litoral paulistano, relatou que perdeu o emprego logo no início da pandemia e desde então vem buscando alguma fonte de renda fixa. Ele ainda contou que já passava por uma situaçã financeira complicada, pois não prestou o exame da Ordem do Advogado do Brasil (OAB) devido ao falecimento da sua irmã. "Fiquei muito desgostoso, me afetou muito. Eu também tinha vendido o apartamento para pagar a faculdade. Uma série de coisas", declarou.

Apesar de estar recebendo o auxílio emergencial, o dinheiro mal dá para custear seu aluguel e alimentação. Ele chegou a vender água no trânsito, mas não tinha verba para manter o negócio. Após um post de uma desconhecida que o avistou nas ruas segurando o cartaz, ele recebeu algumas ligações para entrevistas e disse que espera conseguir um emprego para ajudar outras pessoas. "Eu quero ter condições para tentar ser advogado, comprar os livros e voltar a estudar. Se possível, ajudar alguém. Advogar para uma pessoa que não tem condições, que eu não vou cobrar nada".