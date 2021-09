Homem que estuprou enteadas de 7 e 9 anos é condenado e preso

Com 45 anos de idade, um homem foi preso após ser condenado pelo estupro das próprias enteadas, meninas de sete e nove anos. Ele deverá cumprir pena de 23 anos e quatro meses de prisão pelo crime que aconteceu em 2012, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, relatou que o homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em uma rua da capital amazonense.

“Na ocasião, as vítimas contaram ao pai que vinham sendo abusadas havia mais de um ano pelo padrasto. Sendo assim, ele se dirigiu à Depca, e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) naquele mesmo ano. O processo estava na Justiça e ele passou a responder em liberdade”, completou a delegada.

Após a condenação pela 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, em 2 de fevereiro de 2021 foi expedido o mandado de prisão contra o homem. “Iniciamos as diligências e efetuamos a sua prisão”, afirmou Coelho.

O homem foi conduzido pela unidade policial à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e permanecerá à disposição da Justiça.