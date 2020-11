Homem que confessou ter espancado a namorada é preso na Irlanda

José Augusto Júnior, de 28 anos, que confessou ter agredido a namorada na Irlanda, foi preso no Aeroporto de Dublin, capital do país, no domingo (8). A família do jovem disse que, antes de ele chegar ao aeroporto, havia repassado todos os comprovantes de passagens para a polícia, que já o aguardava no local.

A vítima, Júlia Freitas, 19, mora em Dublin e tinha ido visitar o namorado em Navan, a 54 km de distância, quando houve a agressão, em 31 de outubro. Ela relatou que estava dormindo quando começou a levar vários socos do namorado.

"Ele viu umas mensagens antigas no meu celular, que não vinham ao caso porque são de quando a gente não estava junto. Acordei e, quando olhei, ele estava sentado em cima do meu peito, com os joelhos nos meus braços. Ele me imobilizou e, como não tive condições de me mexer, começou a me bater demais. Implorei para ele parar e não me matar", contou.

Júlia Freitas disse que só conseguiu se livrar das agressões porque alguns amigos estavam na casa. "Ouviram meus gemidos e bateram na porta para ver se estava tudo bem. Eles se deparam com a minha boca cheia de sangue e meu rosto ensanguentado, ele não parava de me bater. Desmaiei duas vezes durante as agressões. Estava de vestido. Estava mais ou menos uns 2 graus, era de madrugada. Saí correndo e me escondi em um celeiro perto da casa dele", desabafou.

A jovem relatou que, quando foi encontrada pelos amigos no celeiro, ainda estava com muito medo, mas permitiu que eles a levassem a um hospital para receber atendimento médico. Júlia diz que está se recuperando das agressões.

Após as agressões, João Augusto saiu de Navan. Ele chegou a postar que estava em um país vizinho, mas negou que estava foragido e afirmou que tomou a decisão depois de sofrer ameaças de morte. Ele negou que tenha tentado matar Júlia, mas confessou ter agredido a namorada.

“Não foi uma tentativa de homicídio. Foi uma agressão e uma agressão grave, então eu mereço pagar sim. Eu não tenho muito o que falar, porque é injustificável. Se eu falar o motivo [da agressão], vai expor ainda mais a menina, e ela está sofrendo demais. Eu tenho consciência do meu erro, assumo ele. Por mais que eu tenha motivo, isso não justifica. Só quero pagar pelo meu erro”, disse o rapaz.