Homem ofende travesti e acaba sendo agredido e esfaqueado

Na noite do último sábado (04), um homem, não identificado, foi esfaqueado no centro da capital Amazonense. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com testemunhas, ele havia ofendido uma das travestis que estavam em uma praça, e acabou sendo agredido e esfaqueado. O homem chegou a correr para pedir ajuda enquanto agonizava.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para um hospital de Manaus.