Homem morre em padaria, que segue aberta com corpo coberto por saco plástico

A manhã de domingo (29) em uma padaria em Ipanema, no Rio de Janeiro, não foi tão atípica, apesar de um homem em situação de rua ter morrido dentro do estabelecimento. Após a morte, os responsáveis pela padaria cobriram o corpo com um saco de lixo e colocaram cadeiras ao redor para que clientes não tropeçassem nos restos mortais. Quem passou pela padaria pouco se importou com os pés do homem à mostra. O expediente no local seguiu normalmente por duas horas, até as autoridades chegarem para remover o corpo.

A vítima costumava ir ao local diariamente, pedindo que lhe pagassem um café e um pão com manteiga. De acordo com um cliente da padaria, o homem “andava desaparecido, dizem que em tratamento contra a tuberculose".

Um cliente pediu que o responsável pela padaria fechasse o estabelecimento, por preocupação sanitária e humanitária. A resposta foi: "Ninguém teve humanidade quando ele estava jogado na rua. Agora que morreu jogado na minha padaria querem que eu tenha humanidade".