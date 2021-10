Homem morre após receber descarga elétrica de 34 mil volts

Um homem faleceu na noite desta terça-feira (19), na BR-376, em Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, após receber uma descarga elétrica quando fazia reparos na região. As informações são do portal UOL.

José Carlos da Silva, de 48 anos, estava em um caminhão munk fazendo os reparos para restabelecer a energia elétrica da região de uma estrada vicinal, quando recebeu a descarga de 34 mil volts. O funcionário caiu ao lado do caminhão e morreu antes da chegada do socorro.

De acordo com o site Ivi Notícias, o acidente aconteceu quando a equipe levantava um poste. A descarga elétrica chegou a queimar os pneus do caminhão e colegas de trabalho que estavam no local na hora do acidente, não conseguiram ajudar José, já que o caminhão e a área estavam energizados.