Homem mata o próprio pai e esfaqueia a esposa em GO

Um homem de 36 anos anos, Bruno Teles de Freitas, foi preso nesta segunda-feira (04) após matar o próprio pai a facadas e utilizar a mesma arma para esfaquear a esposa. O crime ocorreu no município de Luziânia, em Goiás, neste último domingo (3).

Segundo relato do policial militar que atendeu a ocorrência, a mãe de Bruno estava na cozinha da e se assustou ao escutar o barulho de um prato caindo na sala. Ela, então, correu para o cômodo onde o objeto tinha caído e se deparou com o marido caído no chão e sangrando. Bruno usou a mesma faca contra a esposa, desferindo-lhe um golpe no peito. Após os ataques, ele fugiu.

VEJA MAIS

A mãe de Bruno saiu na rua e pediu ajuda dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO). No local, os agentes militares confirmaram a morte do senhor, que tinha 60 anos, e começaram as buscas pelo suspeito.

Equipes do 10° Batalhão da PMGO receberam a informações de que Bruno poderia estar na casa de um amigo. Os policiais, então, foram até o endereço. Segundo os policiais, ao perceber a chegada dos militares, o assassino tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado pela equipe que fazia o cerco na rua atrás da residência.

O criminoso contou que passou a noite escondido na mata e que, ao amanhecer, pediu abrigo na casa do amigo.

Bruno deve responder por homicídio, com o agravante de a vítima ter mais de 60 anos. O amigo dele também foi preso por esconder o suspeito de um crime.

Ciúmes e brigas

Segundo relato da mãe de Bruno aos policiais, ele e o pai discutiam frequentemente. Ela também afirmou que Bruno sentia ciúmes da esposa com o pai. Ainda segundo ela, os dois discutiam principalmente por causa de dinheiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)