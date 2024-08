Homem mais tatuado do Brasil começa a remover tatuagens após se converter

Leandro de Souza, de 35 anos, conhecido como o homem mais tatuado do Brasil, começou o processo de remoção das tatuagens que tem no rosto. A vida do fotógrafo passou a mudar de rumo após sua busca por emprego ter viralizado nas redes sociais. Ele tinha 95% de seu corpo tatuado.

Segundo ele, grande parte da mudança de vida dele se deve ao fato de sua mãe ter sido colocada em um asilo e ele ter perdido a curatela dela. Removendo as tatuagens para conseguir um emprego fixo, ele quer reestruturar sua casa para poder trazê-la de volta.

VEJA MAIS

Ele havia postado vídeos contando sua história, desde a infância conturbada, seu passado com drogas até a conversão como evangélico. No dia 14 de abril, dia do seu aniversário, celebrou estar 1 ano limpo das drogas e do cigarro. Na mesma postagem, ele acrescentou que também está há mais de 3 anos sem consumir álcool.

A previsão é que Leandro precise passar por oito sessões ao todo, a cada três meses, para poder remover todas as artes.