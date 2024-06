Fã apaixonado por Coca-Cola faz mais de 8 tatuagens da marca e viraliza na web; VÍDEO

Um homem apaixonado pela Coca-Cola viralizou nas redes sociais após revelar que possui mais de oito tatuagens da marca espalhadas pelo corpo. O brasileiro Maurício Lopes, conhecido como Coca Men, tem vários acessórios, roupas e objetos de decoração do refrigerante. O caso inusitado gerou grande repercussão e chamou a atenção de internautas.

Imagens do logo da Coca-Cola, garrafas, frases relacionadas e até o ano de criação da marca estampam diferentes partes do corpo do homem. Nas redes sociais, ele compartilha seu amor pelo refrigerante. Em resposta a um dos comentários em um de seus vídeos, onde mostrava uma "tour" por suas tatuagens, ele explicou sua obsessão.

"Tenho muito amor pela Coca-Cola, não fico sem, e resolvi tatuar algo que estivesse no meu dia a dia", escreveu. Ele enfatizou que consome a bebida diariamente, sem exceção.

A reação dos internautas foi bastante positiva, com muitos sugerindo que ele deveria ganhar um patrocínio vitalício, defendendo que tatuar a logo da Coca-Cola é melhor do que fazer tatuagem de ex.

