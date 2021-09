Homem mais alto do Brasil terá perna amputada devido infecção

Joelison Fernandes da Silva, de 36 anos, conhecido por ser o homem mais alto do Brasil, com 2,37 metros, terá que amputar a perna para conter uma infecção no pé direito. As informações são do Uol.

A infecção, chamada de osteomielite, é causada por bactérias, micobactérias ou fungos. Ela pode se manifestar em qualquer osso do corpo, independente da fase de vida. O tratamento é feito através de antibióticos e limpeza cirúrgica. Porém, Ninão, como é conhecido, descobriu por meio de exames que a amputação seria a melhor solução para evitar o seu alastramento.

Ninão já convive com a osteomielite faz mais de quatro anos e, em decorrência do problema, ele ficou impossibilitado de desenvolver suas tarefas do dia a dia, como trabalhar e caminhar. Ele trabalhava com propagandas e chegou a participar de quadros no SBT.

Hoje, ele recebe um salário mínimo e sua mulher completa a renda fazendo decoração para eventos. Como sua renda familiar não era o suficiente para arcar com os custos da cirurgia, ele contou com a ajuda de influenciadoras de Assunção, cidade onde mora, para arrecadar dinheiro. Apesar de já ter conseguido recursos para realizar o procedimento, ele ainda não sabe se vai fazer a cirurgia em um hospital da Paraíba, Natal ou Recife.

Atualmente, ele se locomove em cadeira de rodas e comunicou sua decisão de amputar o membro aos seus 73 mil seguidores no Instagram, confira: