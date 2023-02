Homem implora para viver, mas é assassinado a tiros; vídeo flagrante

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostrou o momento em que Alisson Sergio José de Lima, ex-detento de 26 anos, foi perseguido e implorou para viver antes de ser assassinado a tiros. O crime ocorreu no sábado (18) no bairro Vila Toscana, em Sinop, a 500 km de Cuiabá. Veja o vídeo da câmera de segurança abaixo:

O crime ocorreu por volta do meio-dia, e a Polícia Militar foi a primeira a chegar no local. Uma S-10 com a chave na ignição e sete cápsulas de munição de pistola calibre 380 foram encontradas na cena do crime.

Alisson foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Civil, ele havia sido libertado da prisão cerca de três meses antes do assassinato, e tinha várias passagens criminais por roubo de cargas.

A Polícia Civil está investigando o caso.