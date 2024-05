Homem é flagrado vendendo água doada para o RS e ataca equipe de reportagem da Globo; VÍDEO

A equipe de reportagem do Fantástico, da TV Globo, flagrou na noite deste domingo (26) um homem vendendo água mineral doada para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O indivíduo, identificado como Guilherme Ferreira de Souza, de 47 anos, foi flagrado negociando as garrafas de água com uma distribuidora local em Canoas, cidade onde reside desde 2023.

As doações, provenientes de um grupo de comerciantes e produtores rurais da cidade de Piranhas, em Goiás, onde Guilherme também viveu, tinham como objetivo auxiliar as pessoas afetadas pelas inundações. No entanto, o homem se apropriou indevidamente dos donativos para tentar lucrar.

VEJA MAIS

Ao ser confrontado pela equipe de reportagem, que simulou interesse na compra da água, Guilherme inicialmente negou qualquer irregularidade. Em seguida, alegou que ninguém "estava pegando" a água doada, justificando a venda. No entanto, em um momento de descuido, ele admitiu o crime e, em seguida, ameaçou agredir fisicamente a equipe, derrubando a câmera no chão.

A equipe de reportagem do Fantástico, após o ocorrido, registrou um Boletim de Ocorrência contra Guilherme Ferreira de Souza.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)