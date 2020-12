Denúncia leva à prisão homem que abusava da enteada desde os 4 anos

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na manhã da última quarta-feira (23), um homem de 48 anos por estupro de vulnerável, no bairro da Redenção, em Manaus. Ele havia sido sentenciado a cumprir 23 anos e quatro meses de prisão pelo crime, que tem como vítima a própria enteada, hoje uma jovem com 21 anos.

Segundo a delegada Joyce Coelho, a denúncia sobre o estupro chegou ao conhecimento das autoridades em 2009. À época da denúncia, a vítima tinha 10 apenas 10 anos. “Ela contou para uma ‘amiguinha’ da escola que era abusada sexualmente pelo padrasto desde os 4 anos de idade, e que os abusos se intensificaram após a morte da mãe, quando ela ficou somente sob a responsabilidade dele”, informou.

O relato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, que foi acionado e abriu um boletim contra o acusado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O mandado de prisão foi expedido no dia 26 de junho deste ano, mas só agora ele foi localizado e preso.