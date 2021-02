Homem estupra menina de 12 anos que conheceu pela internet

Uma menina de 12 anos foi estuprada na quinta-feira (12), após se encontrar com um homem que havia conhecido pelo Facebook. De acordo com a mãe da garota, eles marcaram um encontro em Cuiabá (MT). No local, o suspeito levou a menina para um local escuro e a estuprou.

Depois, o homem saiu novamente com a garota, de moto, mas ela pulou do veículo em movimento e saiu em busca de ajuda.

A menina relatou o abuso para a mãe, que em seguida a levou para prestar queixa em uma delegacia. A menina mostrou a redes sociais do abusador às autoridades policiais, que encontraram uma foto no perfil com a placa da motocicleta. Com a informação, a polícia conseguiu os dados do homem. No entanto, ele ainda não foi preso.

Acionado, o Conselho Tutelar indicou que um boletim de ocorrência fosse aberto para que o responsável fosse indiciado. O crime foi apontado como estupro de vulnerável.