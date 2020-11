Homem estupra criança e diz ter 'fascínio' por pedofilia

Um homem suspeito de estuprar um menino de dez anos, em Salvador, relatou à polícia ser 'doente' e que precisa de auxílio para tratar o seu 'fascínio' por pedofilia. O pedido de ajuda foi feito durante seu depoimento, na delegacia que investiga o caso. O abuso sexual ocorreu no último domingo (8), em uma praia do distrito de Guaibim, onde o agressor tem uma barraca e a vítima trabalha vendendo acarajé. O ato de violência sexual teria sido praticado dentro do estabelecimento do acusado.

Segundo o pai da criança, o filho contou que foi obrigado pelo homem a fazer sexo oral. Após o abuso, o agressor fugiu. Naquele mesmo dia, moradores atearam fogo na barraca do acusado.

"Ele confessou que precisava de ajuda e admitiu ser fascinado por abusar de menores. Disse que decidiu ir à delegacia por estar preocupado com sua integridade física. Se ele não tivesse fugido, de fato, certamente seria sido linchado e provavelmente estaria morto", declarou o delegado José Raimundo Neri Pinto.

O delegado ainda disse que o homem se apresentou na unidade e afirmou que temia por sua integridade física. Ainda de acordo com o delegado, o homem de 40 anos tem registro na polícia por já ter violentado sexualmente um outro menor.