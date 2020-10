Homem espanca a ex que estava com uma criança no colo

Uma mulher de 22 anos foi agredida pelo ex-namorado com socos no rosto e estrangulamento. Ela estava com o filho colo e foi jogada na rua. O agressor de 28 anos é mais um homem descontrolado que não aceita o fim do relacionamento. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 22, em Três Lagoas (MS).

Além de agredir a mulher, o homem quebrou os móveis da casa da vítima. O 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionado. A mulher relatou aos policiais que estava separada do namorado havia três meses, mas ele apareceu, na noite de quinta-feira, e começou a quebras os móveis. Ela disse que tentou impedir, mas foi agredida.

Os policiais vistoriaram a casa e registraram danos na geladeira, fogão, televisor, guarda-roupas, aparelho de ar-condicionado e no roteador de internet.

A equipe da PM fez rondas na região em busca do suspeito, mas não o localizou. A mulher foi encaminhada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O caso foi registrado como violência doméstica.