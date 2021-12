Homem enterra a companheira ainda viva em cova rasa

Uma mulher que estava desaparecida há 10 dias foi encontrada enterrada em uma cova rasa. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi agredida com uma pancada na cabeça e amarrada antes de ser deixada para morrer. O caso aconteceu em Itabuna, no interior da Bahia, e tem como principal suspeito o companheiro da vítima, que foi preso na última quinta-feira (9).

A mulher, de 53 anos, foi vista pela última vez no dia 29 de novembro, quando saiu da casa da família para passar a semana com o namorado. Acionada pelos parentes, a polícia vinha fazendo buscas pelo paradeiro dela desde a última terça-feira (7) e a encontrou, ainda viva, enterrada em uma região de mata, com sinais de desidratação e confusão mental.

De acordo com a polícia, ela teria sido enterrada no último domingo (5). A motivação para o crime seria os ciúmes do companheiro. Em depoimento, ele contou que empurrou a companheira na cova após uma discussão. Ao cair, ela teria batido a cabeça e ficado desacordada. Ainda segundo o acusado, ele teria tentado fazer uma manobra de reanimação, mas como não viu reação, amarrou a mãos da vítima e fechou a cova.

Preso em flagrante, o ex-companheiro foi autuado por cárcere privado, teve a prisão preventiva decretada e vai ficar à disposição da Justiça.