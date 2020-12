Homem é suspeito de matar irmão com golpe de enxada

Na madrugada desta terça-feira (8), um homem foi assassinado com golpe provocado por uma enxada, no município de Bayeux, na Grande João Pessoa, na Paraíba. Severino dos Ramos Mendonça da Silva, de 62 anos, teria tentado agredir a irmã e foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (7), segundo testemunhas.

A irmã dele afirmou que Severino voltou para casa e tentou agredir outro irmão, com uma enxada. Na discussão, Severino foi golpeado na cabeça com a ferramenta e não resistiu aos ferimentos. A mulher afirmou à polícia que o irmão suspeito do crime agiu em legítima defesa. Ele está foragido.