Homem é preso suspeito de fazer parte de bando que estimulava automutilação e morte

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso pela Polícia Federal na cidade de Taubaté (SP), nesta quarta-feira (28), suspeito de integrar uma quadrilha que estimulava crianças e adolescentes a praticarem automutilação, violência contra animais e homicídio.

De acordo com a polícia, o homem estava com um pedido de prisão preventiva expedido em fevereiro pela Justiça do Espírito Santo. Os agentes localizaram o suspeito depois da realização de consulta em bancos de dados da instituição.

Ainda segundo os agentes, o homem é suspeito de integrar uma organização criminosa que, por meio de um servidor de rede social, obrigava crianças e adolescentes a praticaram violência contra si e os outros.

A PF informou que as investigações revelaram que o homem, junto a outros comparsas, obrigaram uma adolescente a praticar automutilação, escrevendo o nome do grupo da rede social em seu próprio corpo.

Conforme a apuração da polícia, a quadrilha praticava maus-tratos e tortura contra animais. Eles estariam planejando assassinar uma pessoa em situação de rua e transmitir o crime pelas redes sociais.