Homem é preso suspeito de atropelar pessoa em situação de rua ‘para dar susto’

As câmeras de segurança de um posto de combustível flagraram o momento em que um motorista, de 27 anos, teria atropelado uma pessoa em situação de rua, no último domingo (16). O caso ocorreu por volta das 21h20, no município de Catalão, região sudeste de Goiás.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor do veículo deixa o posto e, em seguida, acelera o carro, na direção de um morador de rua e o atropela. Após o acidente, o suspeito saiu sem prestar socorro à vítima.

O delegado responsável pelo caso, Fernando Maciel, informou que o acusado já foi encontrado na casa de amigos próximos após denúncias. Em depoimento na delegacia, o condutor disse não ter prestado assistência porque “ficou muito assustado com a situação”.

“Ele alegou que acelerou o carro em direção ao morador de rua na intenção de dar um susto nele, mas que, por falta de cálculo ou descuido, acabou atropelando. No depoimento, ele disse que o andarilho fica bastante na região ‘importunando’ as pessoas, pedindo dinheiro e até ameaçando”, reiterou Maciel.

A vítima, um homem, de 35 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levado ao hospital. No entanto, fugiu do local após receber os primeiros socorros. A polícia trabalha para identificá-lo e recolher a versão dele dos fatos.

O motorista pode ser indiciado por tentativa de homicídio ou pelo crime de lesão corporal.