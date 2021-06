Homem torturava filho de 8 anos com choques elétricos e sessões de afogamento

Um homem de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por meio de um mandado preventivo da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescemte (DPCA), na última segunda-feira (7), acusado de torturar com choques elétricos o próprio filho de 8 anos de idade, na capital goiana.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que o pai cometia as agressões físicas com um fio descascado, o qual o acusado ligava na tomada e dava choques elétricos na vítima nas regiões do braço, barriga, pernas e pés. Ainda segundo o garoto, os choques eram iniciados pelas unhas, que encontrava-se visivelmente arrancadas.

A criança também relatou que em certos momentos era acordado de madrugada pelo progenitor e, em seguida, obrigado a ficar imóvel enquanto era afogado em um balde com água. Na sequência, o menino tinha o corpo batido em diversas partes com o fio elétrico, era jogado no chão, tendo o pescoço e a cabeça pisoteados, além de ter a língua puxada com um alicate.

De acordo com a corporação, a prisão foi efetuada pela gravidade do caso, tendo em vista que o acusado ainda mora com mais duas crianças. O homem, que já possuía passagem criminal por crime contra a honra, está detido e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.