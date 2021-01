Homem é preso por estuprar brutalmente menina de 13 anos; vítima precisou passar por cirurgia

Um homem de 20 anos foi preso na quarta-feira (13), acusado de ser o autor de um estupro brutal contra uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu em novembro do ano passado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima precisou ser submetida a cirurgia reparadora na genitália devido à violência sofrida.

A Polícia Civil foi informada do caso, após a irmã da adolescente procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. “Diante da gravidade do caso, iniciamos as investigações. A vítima foi atraída até a casa do investigado e por lá obrigada a manter relação sexual”, disse a delegada Laíse Rodrigues, responsável pelo inquérito.

Exame de corpo de delito identificou lesões no braço da garota e na genitália. “Acreditamos que a forma violenta como aconteceu a conjunção carnal gerou a lesão. O ato de forma involuntária pode provocar estas complicações”, esclareceu a delegada.

O tempo de internação da vítima não foi revelado, mas, segundo a delegada, a adolescente recebeu toda a medicação prescrita em casos de estupro.

“O investigado foi preso e confirmou a prática do estupro. Ele nega que o ato foi involuntário e disse que houve consentimento da vítima”, afirma a delegada. Segundo ela, mesmo que a adolescente aceitasse a relação, o crime estaria configurado devido à idade dela.

O jovem tem passagem pela polícia por envolvimento na morte de um PM em 2018.

O trabalho de investigação segue e a Polícia Civil vai tentar descobrir se há outras vítimas. A pena do crime de estupro de vulnerável é de oito a 15 anos de prisão.