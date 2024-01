Homem é preso por deixar cachorro dentro de carro em estacionamento por mais de uma hora

Um homem de 42 anos foi preso por deixar um cachorro de sua tutela em um carro estacionado no supermercado por mais de uma hora, em Itoupavazinha, Blumenau, na noite da última terça-feira (02). Segundo os agentes da Polícia Militar, o cachorro estava aparentemente bem e não apresentava sinais de sofrimento.

Com os acessos às câmeras de segurança do estabelecimento, a guarnição concluiu que o homem chegou com o animal por volta das 17h38, desceu e deixou o cachorro no local com o carro fechado, mas com o ar condicionado ligado. À PM, que resgatou o cachorro quase às 19h, o homem relatou que o deixava quase todos os dias no local para "resolver suas coisas" e não sabia se tratar de um crime.

O sistema de som do mercado alertou o motorista e os policiais também tentaram contato com o telefone cadastrado no registro do veículo, mas o homem não se manifestou. Após diversas tentativas sem sucesso, foi deixado um recado no WhatsApp para o tutor, que retornou cerca de 50 minutos depois e foi informado para ir até o seu veículo, onde a guarnição aguardava.

Durante o período em que os agentes aguardavam, uma senhora de 55 anos, que se identificou como assessora parlamentar, ficou como fiel depositária do cão.

