Homem é preso por abusar da enteada enquanto esposa estava em outro cômodo

Na última quinta-feira (18), um homem foi preso por praticar atos libidinosos com a enteada, uma criança de 8 anos, enquanto a esposa estava no cômodo ao lado. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o abusador tocou os órgãos genitais da menina, enquanto ameaçava a companheira. As informações são do portal Metrópoles.

Os abusos aconteceram entre os dias 4 de julho de 2012 e 7 de abril de 2013, em Taguatinga do Norte. Nas ocasiões, ele usava uma faca para ameaçar ambas de morte, se a vítima gritasse.

O criminoso estava foragido da Justiça e já havia sido condenado a 14 anos de prisão.

O homem foi localizado em Mato Grosso pelos policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Os investigadores tiveram auxílio da Delegacia da Criança e do Adolescente de Campo Grande.