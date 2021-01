Homem é preso em flagrante por PF após gravar abuso sexual da filha de 11 anos

Um homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (7), após ter sido investigado por abusar sexualmente da própria filha menor de idade. Além de estuprá-la, ele também filmou o ato sendo realizado com a criança, hoje com 11 anos de idade. O caso ocorreu em Americana, a 126 quilômetro de São Paulo.

As investigações se iniciaram no Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil pela Internet (NURCOP), situado em Brasília. A operação, denominada Lençóis Floridos, cumpriu ainda dois mandados de busca.

O acusado é investigado pela Polícia Federal por estupro de vulnerável, produção de vídeo contendo pornografia infantil e armazenamento e compartilhamento do referido material.

Materiais pornográficos foram encontrados no celular do suspeito quando a polícia chegou no local do crime e, por essa razão, ele foi preso em flagrante e será investigado pela posse de tais arquivos.