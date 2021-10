Homem é preso e confessa que matou o pai e depois ateou fogo no cadáver

Um homem de 30 anos foi preso, suspeito de matar o pai a pedradas e depois atear fogo ao corpo. O crime aconteceu em Mata Grande, cidade do Sertão Alagoano, na última segunda-feira (18), mas foi esclarecido na quinta-feira (21), após a confissão do suspeito, que não teve o nome divulgado. As informações são do portal Alagoas 24 Horas.

O agricultor Cícero Vieira Batalha, de 59 anos, estava desaparecido desde a segunda-feira, quando seu irmão procurou a Polícia depois que ele saiu de casa para ir até a plantação de milho e não voltou. O irmão da vítima também se disse desconfiado da atitude do sobrinho, pois o suspeito deixou a casa onde morava com a família sem dar motivos.

A polícia descobriu que o filho da vítima havia embarcado, junto com a família, em um ônibus com destino a São Paulo. Os agentes emitiram um alerta geral e se deslocaram na tentativa de interceptar ônibus interestaduais com o mesmo percurso. As equipes interceptaram a família no município de Santa Brígida, no interior da Bahia.

O suspeito foi levado de volta a Alagoas e confessou o crime, dando detalhes de como matou o pai a pedradas depois ateou fogo ao corpo, utilizando pneus. O homem levou as equipes da polícia até o local onde cometeu o crime.

De acordo com o delegado Rodrigo Cavalcanti, o filho reduziu o corpo do pai a cinzas, não sendo possível recolher os restos mortais ao Instituto de Medicina Legal.

O motivo do crime foi uma herança, uma vez que o filho queria receber parte dos bens do pai. O homem vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.