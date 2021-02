Homem é preso após divulgar fotos íntimas da esposa

Um homem de 50 anos foi preso nesta segunda-feira (8), durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Polícia Civil do Pará (PC-PA). Ele ameaçou e descumpriu medidas protetivas impostas em benefício da esposa dele, que não teve a idade revelada. O infrator foi preso no município de Juruti, no Pará, divisa com o estado do Amazonas.

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, a vítima procurou a unidade policial em julho do ano passado, afirmando que seu marido a teria agredido fisicamente, resultando em uma lesão corporal. Com base na denúncia, após a comprovação das informações, foi solicitada à Justiça uma medida protetiva em favor da mulher.

“No início de fevereiro deste ano, a vítima veio à delegacia e relatou que o homem havia descumprido a medida. Ela informou, ainda, que ele passou a ameaçar ela e seus filhos, inclusive de expor fotos íntimas dela. Após isso, o indivíduo fugiu para o município de Juruti”, explicou a delegada.

Alessandra destacou que o mandado de prisão em nome do infrator foi expedido pela 1ª Vara de Parintins, município amazonense vizinho a Juruti.

A delegada ressaltou que as equipes iniciaram as diligências e obtiveram a localização do suspeito em um hotel em Juruti, onde ele foi preso. “Ele já responde a 19 processos criminais na Justiça, por crimes como estelionato, falsidade ideológica e violência doméstica”, disse Alessandra.

O homem vai responder por ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Ele será recambiado para Parintins e ficará na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.