Homem é preso após dar 'golpe do Pix falso' e 'gastar' R$ 15 mil em açougue

Um homem foi preso após dar "golpe do Pix falso" em um açougue na cidade de São Carlos, centro leste de São Paulo. A prisão ocorreu na última quarta-feira (17/04) quando o indivíduo foi ao mercado buscar as carnes que havia comprado pela internet via Pix.

O gerente do estabelecimento já havia registrado um boletim de ocorrência no último dia 13 em razão da desconfiança das compras em grande quantidades e de forma frequente feita por Leonardo da Costa Conrado, de 36 anos. O açougue teve prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.

VEJA MAIS

O que chamou a atenção foi uma compra no valor de R$ 4 mil, que não constava o pagamento na conta bancária do açougue quando verificado pelo gerente do local. Além disso, ele notou que no extrato emitido não informava os pagamentos anteriores feita pelo cliente. Com isso, ele se dirigiu até uma delegacia para registrar o caso.

Sem saber da denúncia, o homem comprou carnes de primeira qualidade, de forma on-line, e foi buscar no local, diferentemente das outras vezes, que pedia para levarem até a sua casa. Ao chegar no estabelecimento, o cliente foi surpreendido coma presença da Polícia Militar, que já aguardava sua chegada junto do gerente com os comprovantes de pagamento falsos.

O homem acabou sendo preso em flagrante e assim segue com o setor policial de São Carlos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao portal Tempo, o indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)