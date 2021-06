PM prende acusado de ter matado esposa a pauladas

Um rapaz, de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na madrugada desta segunda-feira (7), acusado de assassinar a pauladas a companheira, de 23 anos, dentro da residência em que eles moravam, no Rio Grande do Norte. O próprio suspeito teria se entregado à polícia e confessando o crime.

De acordo com a Polícia Militar, as agressões a vítima teriam começado na noite anterior, no domingo (6). Quando os agentes chegaram na residência do casal, a mulher, identificada como Adriele Fernandes da Silva, não estava mais com vida. A motivação do crime não foi informada.

O acusado foi preso em flagrante, encaminhado a delegacia e segue à disposição da Justiça.