Homem é preso acusado de estupro contra uma menina de 9 anos

Um homem de 25 anos foi preso acusado de estuprar uma menina de 9, na madrugada de domingo (7), na região Nordeste de Belo Horizonte. O crime foi descoberto após a mãe da criança encontrar um áudio no celular, onde o rapaz fazia comentários sexuais à vítima.

A genitora foi quem chamou a polícia e conseguiu impedir a continuidade do crime ao abordar o suspeito. Chegando ao local, a Polícia Militar informou que a mãe da vítima contou que a filha detalhou o que aconteceu. Segundo a criança, o jovem acariciou e passou a língua no corpo dela. Antes do estupro ser praticado, o suspeito enviou uma mensagem de voz para a vítima com o objetivo de atrai-la e fez comentários com conteúdo sexual.

A mãe da garota abordou o homem quando ele estava abraçando a vítima e impediu que o crime continuasse sendo praticado. Com o suspeito foi encontrado um preservativo. O rapaz foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.