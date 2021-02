Homem é preso acusado de espancar o pai de 80 anos

A Policia Civil prendeu, em flagrante, um jovem de 25 anos após ele espancar o pai, um idoso de 80 anos, em Brazlândia, Distrito Federal. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (22). O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria preconceituosa.

De acordo com a PCDF, a corporação tomou conhecimento dos espancamentos por meio de denúncia anônima. O crime ocorreu no interior da residência do idoso, quando o filho chegou em casa alcoolizado e bastante nervoso. O homem passou a xingar e ameaçar a vítima, além de agredi-la com socos.

As agressões apenas cessaram no momento em que vizinhos ouviram os gritos de socorro e chegaram para conter o acusado, impedindo que ele arremessasse uma cadeira contra o pai. A vítima ficou com ferimentos no braço.

Pouco tempo depois, as equipes da PCDF localizaram o suspeito e o prenderam.