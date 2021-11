Homem é morto, esquartejado e colocado em mochila de delivery

Partes do corpo de um homem identificado como George Gaia, de 29 anos, foram encontradas dentro de uma mochila de delivery. O caso chocou os moradores de Manaus (AM), que acharam o cadáver e se assustaram com a crueldade do crime. O crime aconteceu na última segunda-feira (22). As informações são do Metrópoles.

Os moradores de uma rua na capital amazonense sentiram um forte odor e resolveram procurar o que estava causando o mau cheiro. Eles achavam que se tratava de algum saco de lixo no local. Foi então que encontraram uma mochila de delivery e dentro dela estava partes do corpo da vítima. Segundo a polícia, o homem foi esquartejado, colocado na bolsa e descartado no local.

Dentro da bolsa de entregas estava a cabeça e os braços da vítima. As demais partes, tronco e coxas, estavam enroladas em um saco branco, próximas ao mesmo local onde as primeiras partes haviam sido vistas.

A Polícia Militar foi acionada e a equipe isolou o local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil não deu informações sobre a linha de investigações. As informações são de que imagens de câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar possíveis suspeitos.