Homem é esfaqueado pela namorada após abusar da vítima enquanto ela dormia

Para se vingar de uma tentativa de estupro, uma mulher de 26 anos desferiu golpes a facadas contra o suspeito, o próprio namorado dela, um homem de 29 anos, durante a madrugada da última segunda-feira (18), em Belo Horizonte. Segundo a vítima, o rapaz ainda teria tirado foto delas nuas enquanto dormia. As informações são do portal BHAZ.

De acordo com a moça, o ex-casal bebiam juntos quando em determinado momento a vítima pediu para ir se deitar, pois estava cansada. No entanto, o homem teria insistindo em manter relação sexual com a jovem, que o negou.

Ele teria aceitado o "não" da, até então namorada, e os dois resolveram se deitar em um quarto do cômodo. Mas, durante a madrugada, a moça teria acordado e percebeu que estava sendo abusada sexualmente enquanto dormia.

Ainda segundo a moça, ela saiu do quarto e foi até a cozinha pegar uma faca para se defender. Ao voltar para o quarto, o suspeito teria tentado asfixiá-la e ela, para se defender das agressões, desferiu facadas contra o ex-namorado. Ele tomou o objeto das mãos delas e a machucou também.

Quando a polícia chegou ao local do crime, encontrou a mulher com a mão esquerda cortada e bastante assustada dizendo que o rapaz queria matá-la.

Suspeito nega estupro

Em depoimento à polícia, o homem afirmou que o ex-casal estava bebendo quando teria se iniciado uma discussão. Com raiva, a ex-namorada pegou uma faca e o agrediu. Ele contou que conseguiu pegar a faca dela e saiu para pedir socorro.

Segundo os agentes, ele foi encontrado deitado todo sujo de sangue e segurando um pano contra o peito para estancar o sangue. Ele teve ferimento no peito do lado esquerdo, no abdômen, no braço e perfurações nas costas.

De acordo com a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, o suspeito foi preso em flagrante por estupro e lesão corpotal contra a ex-namorada.