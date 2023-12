Homem é condenado a mais de 50 anos de prisão por estuprar, torturar e ameaçar esposa

Um homem de 43 anos foi condenado a mais de 50 anos de prisão por estuprar, torturar e ameaçar deixar esposa em cadeira de rodas, em Goiás. As investigações iniciaram em setembro de 2022, quando ele foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva contra a esposa e a filha.

Segundo os agentes policiais, a mulher contou que sofria abusos sexuais por parte do marido desde 2009. De acordo com o processo, a mulher era estuprada, tinha as relações gravadas e ainda era obrigada a praticar sexo com outros homens e mulheres. O homem também ameaçava a filha de morte.

A esposa contou à polícia que conviveu com o autor dos crimes durante 21 anos e teve três filhos com ele. A vítima disse que registrou uma ocorrência após ser ameaçada de morte por ele em outubro de 2021, mas que durante o relacionamento ele era violento com ela.

O acusado foi condenado a mais de 48 anos pelos crimes de estupro, tortura, lesão corporal e perseguição. Também foi condenado a 3 anos de prisão por filmar sem autorização da vítima os atos sexuais e por ameaça. Além disso, ele tem que indenizar a vítima no valor de R$ 50 mil. A decisão é do juiz de Érico Mercier Ramos, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goianésia.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)