Homem é alvejado na porta de casa ao sair para reclamar de barulho

Lindomar de Barros Brandão, de 53 anos, foi morto em frente à própria casa após reclamar do barulho e da gritaria que vinha da rua. O crime aconteceu na zona sul de Macapá, capital do Amapá, na noite da última quarta-feira (25). As informações são do Portal IG.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), Lindomar e a esposa tinham acabado de chegar em casa e encontraram dois homens em frente a residência aos gritos. Vários moradores já teriam reclamado da dupla, que estava tirando o sossego da vizinhança.

Lindomar teria pedido para eles se retirarem do local, quando então um dos homens pulou a cerca da casa e atirou contra o peito da vítima. Após o crime, os dois acusados fugiram de bicicleta.

O dono da casa ainda chegou a ser socorrido pela esposa e levado a um hospital, mas já estava morto ao dar entrada na emergência. A vítima tinha passagem na polícia por homicídio e respondia em regime semiaberto.