Homem é acusado de espancar a esposa até a morte

Uma mulher de 31 anos foi espancada até a morte na última quarta-feira (2), pelo próprio marido, Luan do Carmo Lima, de 24 anos. O caso ocorreu em São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá.

De acordo com o site de notícias do O Globo, as agressões foram presenciadas pela filha da vítima, de 13 anos, que buscou socorro à mãe. No entanto, a mulher ainda sofreu diversas lesões, principalmente no rosto. Ela chegou a ser socorrida em uma unidade de saúde do município, porém, não resistiu.

Os agentes informaram que o crime ocorreu quando o casal voltava para a residência deles, de madrugada. O acusado estava sob efeito de álcool quando começou a discussão.

Após cometer o crime, Luan se escondeu na fazendo na qual trabalhava, mas foi capturado pela polícia. Ele vai responder pelo crime de feminicídio.