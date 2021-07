Homem é abandonado por amigo e morto por 'justiceiro'

Um homem, que não teve sua identidade revelada, morreu na noite do último sábado (03) após ser baleado, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo informações de moradores do local, a vítima estaria cometendo um assalto junto com um comparsa, quando foi surpreendido por um 'justiceiro', que disparou várias vezes contra ele. A vítima agonizou até a morte a espera do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, a polícia afirmou que o caso será investigado para saber a verdadeira motivação do crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).