Homem dorme em rio, é confundido com morto e bombeiros são acionados na Bahia

Um fato inusitado chamou a atenção dos moradores da cidade de Itabuna, no sul da Bahia, no final de semana. No sábado (2), um homem foi resgatado, dormindo em um rio, após ser confundido com uma pessoa morta.

Testemunhas que viram o homem deitado na água, às margens do rio, acharam que se tratava de uma pessoa sem vida e acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate no rio Cachoeira.

O homem não usava boia ou qualquer outro objeto que o mantivesse flutuando, apenas estava em uma parte mais rasa, em que o corpo não ficava completamente submerso.

Sem saber disso, os bombeiros retiraram o homem da água e quando o conduziam para uma formação de pedras, para a surpresa de todos, ele acordou.

Em nota, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que ao fazer o resgate, a equipe constatou que o homem estava apenas dormindo e apresentava sinais de embriaguez. A identidade dele não foi revelada.

Após ser retirado da água, o homem foi levado para uma unidade de saúde para atendimento especializado. Não há detalhes se ele sofreu algum tipo de trauma ou ficou ferido.