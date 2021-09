Homem dá banho em esposa morta depois de esfaqueá-la

Uma mulher identificada como Regina, de 35 anos, foi assassinada com golpes de faca pelo marido, na noite de sexta-feira, 3 de setembro. O que mais chamou atenção dos policiais foi a frieza do assassino, que ainda deu banho na mulher quando ela já estava sem vida. O caso aconteceu em São Paulo. As informações são do Metrópoles.

A vítima foi brutalmente espancada e ainda recebeu vários golpes de faca. O companheiro dela ainda arrastou seu corpo do quarto para o banheiro do imóvel e deu banho na mulher, que já estava morta, na tentativa de mantê-la viva.

Não se sabe o motivo do crime, mas vizinhos relatam que um desentendimento entre ambos pode ter causado a situação. Após o crime, diversas equipes policiais foram deslocadas até o imóvel da vítima, mas o autor do crime já havia fugido.

O caso foi registrado como feminicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil. O autor do crime foi preso no dia seguinte em uma região de mata. Ele foi pego após tentar sair do local para voltar para casa, local do crime, em que planejava se alimentar e fugir sem rumo.