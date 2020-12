Homem confessa a PM ter assassinado a facadas a própria companheira

Uma mulher de 46 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro, Fernando Cezar da Silva, 41 anos, dentro da sua própria casa, na última segunda-feira (14). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas acabou não resistindo aos ferimentos. O caso ocorreu no Bairro Jardim Imperial, 500 km de Cuiabá.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente encontrou o acusado com as características mencionadas no chamado. O homem estava correndo a pé, com uma camiseta manchada de sangue nas mãos. Ele foi parado e confessou o crime, e disse que a faca utilizada no crime ainda estava na casa no local do homicídio.

Socorros foram prestados à vítima e ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o estado de saúde era grave e a mulher não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

A princípio, o caso foi registrado como homicídio doloso por motivo fútil.