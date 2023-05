Homem compra drone pela internet, mas recebe bomba; policiais fizeram uma explosão controlada

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Bahia (Bope) realizaram uma explosão controlada de um artefato na noite da última sexta-feira (5), no bairro de Pau da Lima, em Salvador (BA). O artefato foi recebido por Felipe Cardoso, um topógrafo que havia comprado um drone pela internet através do site Mercado Livre, mas recebeu a bomba.

Ao abrir a caixa, Felipe encontrou o artefato explosivo no lugar do drone e, ao manusear o equipamento, acionou uma contagem regressiva. Ele então decidiu retirar o material de casa e levou o equipamento até um terreno, onde o Bope fez a explosão controlada.

Felipe havia comprado o drone de uma pessoa física no dia 23 de abril pelo site Mercado Livre. O envio foi feito pelos Correios e ele estava acompanhando o trajeto, mas reclamou com o vendedor, por considerar o processo demorado. Ele foi informado pelo vendedor que o drone teria voltado e que a compra seria cancelada, já que, ainda segundo o vendedor, todos os drones à venda teriam sido vendidos.

Após insistir no rastreamento, Felipe descobriu que a encomenda estava no Centro de Distribuição dos Correios, no bairro de Porto Seco Pirajá, em Salvador, onde foi retirado. No entanto, após abrir a encomenda, Felipe e a esposa perceberam que o nome do destinatário estava errado, apesar do código de rastreio e do remetente estarem corretos.

Foi necessária uma operação do Bope para detonar o explosivo (Reprodução / Arquivo Pessoal)

Em nota, o Mercado Livre disse que assim que tomou conhecimento do caso, iniciou uma apuração interna para tomar as medidas cabíveis e apoiar as autoridades na investigação do ocorrido. A empresa disse ainda que apura entender se o vendedor está envolvido no envio do artefato ao cliente e, caso confirmada a sua participação, aplicará as penalidades previstas, mantendo o apoio às autoridades competentes na apuração do caso.

Felipe tentou registrar ocorrência na delegacia do bairro do Pau da Lima, mas não conseguiu o registro. A Polícia Civil disse que a conduta no atendimento será apurada administrativamente, e que Felipe poderá comparecer na unidade, na segunda-feira (8), para realizar o registro da ocorrência e ser ouvido.

Os Correios informaram que eventuais casos de inconformidades nas entregas, quando reportados por meio dos canais oficiais de relacionamento, estão sendo prontamente averiguados e solucionados. A estatal pediu mais informações para tomar as providências pontuais, caso considere necessário. A Polícia Civil diz que após a explosão não restaram vestígios para acionamento da perícia, entretanto, outros elementos que possam identificar o remetente da encomenda serão utilizados na investigação.