Homem bate carro minutos depois de fechar negócio e vídeo viraliza; veja

Uma gravação inusitada repercutiu na web envolvendo um negócio de compra e venda de um Fiat Uno. Na ocasião, um homem vendeu o veículo para um comprador, que saiu dirigindo e instantes depois, bateu o carro contra a parede de um estabelecimento, localizado na cidade gaúcha de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Nas imagens, o vendedor decidiu gravar o comprador levando o carro para "se despedir" do bem. "Olha, botando pressão aí, óh", diz o vendedor, com um tom de felicidade. Em seguida, o carro dobra a esquina e bate de quina com a parede do estabelecimento. Confira:

As imagens foram publicadas nas redes sociais e tiraram boas risadas dos usuários pela "falta de sorte" do condutor.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com