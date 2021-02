Homem atraía mulheres acima de 50 anos pelo Tinder para roubar vítimas

Um homem foi preso acusado de aplicar golpes em mulheres. Na abordagem, 28 aparelhos celulares foram apreendidos com o suspeito, provavelmente roubados das vítimas. O homem foi detido na quinta-feira (11), no terminal de ônibus Américo Fontenelle, no centro do Rio.

O acusado marcava encontros através do aplicativo Tinder, iludia e ganhava a confiança das vítimas. Em seguida, roubava os pertences das mulheres, principalmente aparelhos de telefone celular. Ele se passava por oficial da Aeronáutica e escolhia vítimas acima de 50 anos.

Segundo o delegado Wellington Vieira, titular da 22ª DP (Penha) e responsável pelas investigações, o homem de 55 anos faz parte de uma quadrilha especializada em criar romances falsos para conseguir subtrair dinheiro e pertences das vítimas. Ele acredita que a lista de mulheres enganadas seja extensa.

“As mulheres que tenham sido vítimas do bandido podem procurar a delegacia para registrar ocorrência, reconhecer o suspeito e recuperar o telefone roubado”, disse o delegado Wellington Vieira.