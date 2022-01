Homem ataca esposa e acaba esfaqueando o filho de 8 meses

Um homem foi preso na terça-feira (18), suspeito de esfaquear o próprio filho de 8 meses. O suspeito, de 24 anos, cravou uma faca na perna do bebê quando foi atacar a esposa, que estava com o menino no colo. O caso aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso. As informações são do Portal do Holanda.

O suspeito confessou que atacou a esposa para matá-la, mas acabou golpeando o bebê. Com a força, a faca quebrou e o pedaço do metal ficou preso na perna da criança. O menino foi socorrido e precisou passar por uma cirurgia.

O pai da criança e suspeito do crime fugiu, mas foi perseguido por vizinhos e baleado em uma das pernas. No entanto, ele conseguiu escapar. A polícia capturou o homem após ele voltar ao local do crime horas depois.

Na delegacia, o suspeito deu detalhes de como o crime aconteceu e afirmou que chegou a acertar um soco na esposa durante uma discussão. Depois, ele disse que tentou golpeá-la com a faca na barriga, mas atingiu o bebê.

Após receber cuidados médicos, o homem foi encaminhado à carceragem.