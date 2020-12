Homem acusado de bater em mulher já respondeu por Maria da Penha

Gleidston Nunes Mota, de 38 anos, que trabalha como motorista de transporte por aplicativo, é suspeito de ter agredido uma passageira no último sábado (5) - a bancária Geraldina Lúcia de Oliveira Araújo, de 29 anos -, em Águas Claras, no Distrito Federal, após uma discordância sobre balões que ela queria levar dentro do carro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O homem já foi denunciado anteriormente por violência contra a mulher, injúria, lesão corporal e dano. Entre os registros anteriores contra Gleidston na polícia, há um pedido de medida protetiva feito por uma ex-companheira. Essa e as outras denúncias, porém, foram arquivadas pela Justiça após as vítimas desistirem de prosseguir com os processos.

Em 26 de dezembro de 2012, a ex-companheira de Gleidston o denunciou à polícia, relatando ter sido vítima de injúria, em uma residência em Ceilândia. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o casal tinha um filho pequeno à época, mas se separou quando o homem soube que ela estava grávida novamente. Naquele Natal, a criança teria passado o feriado com o pai. Quando ele encontrou a mulher para devolver o filho, iniciou uma discussão com ela, “de modo agressivo”, colocando o dedo em seu rosto e gritando.

Aos investigadores, a vítima informara que não era a primeira vez que ele a agredia verbalmente. Na ocasião, a mulher assinou um termo de requerimento de medidas protetivas.