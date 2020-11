Hipnoterapeuta é investigado por oferecer ‘cura gay’

O hipnoterapeuta Gabriel Henrique de Azêvedo Veloso foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que investiga o caso. Acusado de charlatanismo, o homem prometia “tratar” homossexualidade na clínica Hipnoticus, localizada na Asa Sul de Brasília.

O presidente do CRM-DF, Farid Buitrago Sánchez, afirma que o anúncio do hipnoterapeuta oferece atividades próprias da medicina sem ser médico. “Essa pessoa está exercendo a medicina de forma irregular e, portanto, será denunciado no Ministério Público por exercer atividades que são competência dos médicos”, informou.

Além disso, segundo o presidente do CRM-DF, “não existe a doença gay, portanto, não existe cura para uma suposta doença. O CRM informa que esse tipo de oferta só visa enganar as pessoas, estão enganando a população com uma suposta cura de uma doença que não existe”.

A clínica Hipnoticus já está sendo investigada pela Polícia Civil do DF e pelo MPDFT. Após as denúncias, a clínica suspendeu as demandas relacionadas a “cura gay”.